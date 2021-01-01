Источник материала: Хартия'97

СМИ: Руководство Чечни может спровоцировать новый конфликт на Северном Кавказе 1.01.2021, 15:24

Рамзан Кадыров

Обострились отношения между Грозным и ингушскими кланами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал председателю парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Хасана и Хусейна Тимурзиевых — уроженцев Ингушетии, убитых 28 декабря в Грозном, пишет «Newssky» .

«Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища», — заявил Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный». В ходе инцидента погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, его коллега был ранен.

Даудов назначил на 11 утра 31 декабря в парламенте Чечни встречу представителям двух ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых , потребовавших от Кадырова доказать вину убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Однотейповцев убитых ингушей ожидает кровная месть за смерть чеченского полицейского, предупредил Даудов на своей странице в инстаграме.

«Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненного Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае — придете вы или нет», — приводит перевод слов Даудова «Кавказский узел».

Ранее оба ингушских тейпа записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.

«В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это — кровная месть за убийство невинного и безоружного», — сказал Даудов.

Темы освобождения родственников убитых ингушей он не коснулся.

28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, — заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.

Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения — пересечение улицы Мира и проспекта Путина — «просто напичкан камерами».

В оппозиционном властям Чечни телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближенные Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, проживавших в Грозном. Сообщается также, что были похищены друзья и одноклассники погибших.

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