Источник материала: Хартия'97

«Гонять во всю мощь»: Ольга Хижинкова поздравила белорусов 1 1.01.2021, 14:55

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ольга хижинкова

Мисс Беларусь отметила Новый год с бело-красно-белым тортом.

Ольга Хижинкова в своем «Инстаграме» поздравила белорусов с Новым годом: за 50 минут на фото уже почти 15 тысяч лайков.

Мисс Беларусь сфотографировалась в футболке с надписью «Гонять во всю мощь» и бело-красно-белым тортом.

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