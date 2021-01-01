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Певица Лолита: Мечтаю купить билет в первый ряд, когда Лукашенко будут судить
Источник материала: Хартия'97
Певица Лолита: Мечтаю купить билет в первый ряд, когда Лукашенко будут судить
Звезда эстрады в новогоднюю ночь жестко «прошлась» по диктатору.
Певица Лолита Милявская в новогоднем выпуске
Им оказался узурпатор Лукашенко, которого Лолита отказалась считать политиком, а назвала именно «блогером, несущим всякий бред».
«Я мечтаю купить билет в первый ряд, когда его будут судить. Знаете, на это должны продавать билеты», — заявила Лолита.
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Звезда эстрады в новогоднюю ночь жестко «прошлась» по диктатору.
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