Источник материала: Хартия'97

Назван лучший способ избавиться от похмелья 5 1.01.2021, 14:32

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Речь идет об одном простом напитке.

Многие люди после бурного застолья сталкиваются с неприятными симптомами похмелья. Эксперты рассказали о лучшем способе справиться с ними, передает FaceNews.ua .

По словам специалистов, от неприятных последствий праздников в виде плохого самочувствия поможет избавиться простой напиток. Речь идет о соке грейпфрута. Рекомендуется выпить его непосредственно после принятия ибупрофена – напиток не ограничивает активность расщепляющего ибупрофен фермента, что значительно убыстряет «лечение».

При этом эксперты посоветовали отказаться от популярного у многих аспирина, поскольку он может способствовать расстройству желудка. Лишним будет и употребление алкоголя, поскольку это действие может ухудшить способность печени расщеплять парацетамол.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, чтобы избавиться от похмелья помогут: обезболивающее, обильное питье перед сном, куриный или овощной бульон, сладкая пища.

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