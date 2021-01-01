ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 1 января возраст выхода на пенсию в Беларуси вырос еще на полгода

01.01.2021 15:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С 1 января в Беларуси в очередной раз увеличили возраст выхода на пенсию. Теперь для мужчин он составляет 62,5 года, для женщин — 57,5 лет. Вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Теперь для этого необходимо 18 лет осуществлять выплаты в Фонд социальной защиты населения. Если страхового стажа не хватает, то вместо трудовой пенсии будет начисляться социальная, которая сейчас составляет всего 129 рублей.

Повышение пенсионного возраста вряд ли стало для многих сюрпризом. Он будет постепенно расти до 2023 года и достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Что же касается страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии, то он будет повышаться до 2025 года и в итоге достигнет 20 лет и для мужчин, и для женщин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января в Беларуси в очередной раз увеличили возраст выхода на пенсию. Теперь для мужчин он составляет 62,5 года, для женщин — 57,5 лет. Вырос и минимальный страховой...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Руководство Чечни может спровоцировать новый конфликт на Северном Кавказе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика