В Беларуси повысили минимальные цены на алкоголь

Источник материала: Ежедневник

С 1 января 2020 года в Беларуси повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию.

Согласно постановлению пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли №85 от 28 декабря 2020 года, предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 74,43 рубля за декалитр безводного спирта. Таким образом, она увеличена на 2,5 рубля.

Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составляет 5,05 рублей, розничная - 6,68 рублей.

Также постановлением №86 от 28 декабря 2020 года предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере 3,09 рубля за 0,7 литра крепостью 18%. Ранее она составляла 2,99 рубля.