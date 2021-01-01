ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси повысили минимальные цены на алкоголь

01.01.2021 15:47 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

С 1 января 2020 года в Беларуси повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию.

Согласно постановлению пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли №85 от 28 декабря 2020 года, предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 74,43 рубля за декалитр безводного спирта. Таким образом, она увеличена на 2,5 рубля.

Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составляет 5,05 рублей, розничная - 6,68 рублей.

Также постановлением №86 от 28 декабря 2020 года предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере 3,09 рубля за 0,7 литра крепостью 18%. Ранее она составляла 2,99 рубля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2020 года в Беларуси повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда закончится дождь? Погода в Беларуси на первые дни января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика