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Посольство США в Минске распродает имущество
Источник материала: Навiны
Американское посольство в Минске в течение двух недель будет проводить онлайн-аукцион.
Как сообщается, дипмиссия выставит на продажу бывшую в употреблении собственность правительства США.
В частности планируется продать жилую и офисную мебель, бытовую технику, компьютерное оборудование…
Желающие принять участие в аукционе могут посмотреть и сделать ставки, перейдя по
Аукцион будет проходить с 4 января по 17 января.
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Американское посольство в Минске в течение двух недель будет проводить онлайн-аукцион.
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