Посольство США в Минске распродает имущество

Американское посольство в Минске в течение двух недель будет проводить онлайн-аукцион.





Как сообщается, дипмиссия выставит на продажу бывшую в употреблении собственность правительства США.

В частности планируется продать жилую и офисную мебель, бытовую технику, компьютерное оборудование…

Желающие принять участие в аукционе могут посмотреть и сделать ставки, перейдя по ссылке .

Аукцион будет проходить с 4 января по 17 января.