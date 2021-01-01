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Когда закончится дождь? Погода в Беларуси на первые дни января

01.01.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Когда закончится дождь? Погода в Беларуси на первые дни января
Иллюстративное фото
Как сообщает Белгидромет, в пятницу в Беларуси будет облачная погода, осадки прогнозируются на большей части территории страны, только в Брестской и Гродненской областях вероятность дождей и мокрого снега не превышает 10-15%.

Ветер переменный 4-9 м/с, слабый туман. В Минске на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днём температура воздуха в среднем составит +3°C, в Гродненской области будет прохладнее – -1… +1°C, а в Гомельской столбик термометра поднимется до +5… +7°C.

2 января будет облачно с прояснениями. По северо-востоку республики пройдут кратковременные осадки. В отдельных районах прогнозируются слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет изменяться от умеренного до порывистого. Ночью похолодает до -5… +2°С, днём потеплеет до -2… +4°С.

3 января сохранится облачная с прояснениями погода. По всей Беларуси ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Местами туман, гололёд и гололедица. Ветер юго-восточный и южный умеренный. В тёмное время суток столбик термометра опустится до -4… +2°С, в светлое время суток – поднимется до -2… +5°С.

4 января тоже ожидаются дожди и мокрый снег на всей территории страны. В отдельных районах туман, гололёд и гололедица. Ночью воздух остынет до -2… +4°С, днём – нагреется до 0… +6°С.

5 января осадки прогнозируются преимущественно по западу Беларуси. Местами сохранятся слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. В тёмное время суток столбик термометра будет показывать -3… +4°С, в светлое – -1… +6°С.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 1 января на протяжении дня ожидаются дождь и мокрый снег, но будет тепло.
 
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