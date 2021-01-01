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«Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками, потому что наличие углекислого газа, вот этих волшебных пузырьков, только увеличивает всасываемость и может быть эффект катастрофический с нарастанием алкогольного опьянения», - утверждает медик.

«Важно помнить, что вы не будете в этот момент пьянеть, вам захочется все-таки испытать это ощущение опьянения. Вы будете добавлять алкоголя, и потом этот алкоголь весь одновременно всосется и пробьет эту защиту», - пояснил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С чем категорически нельзя совмещать алкоголь: последствия непредсказуемы Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками.

Так, по словам психиатра-нарколога, эффект от смешивания алкоголя с газированными напитками может быть совершенно непредсказуем, пишетНельзя заедать алкоголь сладостями. Ведь сахар и алкоголь в организме начинают «конкурировать» в переработке. И в результате продукты полураспада алкоголя задерживаются.Также нарколог развеял мифы о народных средствах, к которым многие прибегают, чтобы оттянуть эффект опьянения. Речь идет о сливочном масле или картофеле, которые якобы нужно съесть до застолья.Ранее врачи также рассказали про пагубное воздействие для здоровья алкоголя и антибиотиков. Медики назвали ряд антибактериальных препаратов, сочетание спиртного с которыми может быть чревато проблемами со здоровьем.