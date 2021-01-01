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С чем категорически нельзя совмещать алкоголь: последствия непредсказуемы
Источник материала: UDF
Фото: freepik.com
Так, по словам психиатра-нарколога Евгения Брюна, эффект от смешивания алкоголя с газированными напитками может быть совершенно непредсказуем, пишет
«Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками, потому что наличие углекислого газа, вот этих волшебных пузырьков, только увеличивает всасываемость и может быть эффект катастрофический с нарастанием алкогольного опьянения», - утверждает медик.
Нельзя заедать алкоголь сладостями. Ведь сахар и алкоголь в организме начинают «конкурировать» в переработке. И в результате продукты полураспада алкоголя задерживаются.
Также нарколог развеял мифы о народных средствах, к которым многие прибегают, чтобы оттянуть эффект опьянения. Речь идет о сливочном масле или картофеле, которые якобы нужно съесть до застолья.
«Важно помнить, что вы не будете в этот момент пьянеть, вам захочется все-таки испытать это ощущение опьянения. Вы будете добавлять алкоголя, и потом этот алкоголь весь одновременно всосется и пробьет эту защиту», - пояснил он.
Ранее врачи также рассказали про пагубное воздействие для здоровья алкоголя и антибиотиков. Медики назвали ряд антибактериальных препаратов, сочетание спиртного с которыми может быть чревато проблемами со здоровьем.
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Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками.
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