Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал рыцарем

Источник материала: Tut.by

Королева Елизавета II пожаловала титул рыцаря Британской империи гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, сообщает ВВС News .



Фото: Reuters

Вместе с Хэмилтоном в рамках традиционного новогоднего награждения титулами рыцарями стали актер Тоби Джонс, сценарист Джед Меркурио, актриса Нина Вадия (она получила титул дамы, аналога титула рыцаря для женщин).

35-летний Хэмилтон в 2020 году стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. В ходе последнего чемпионата он также побил рекорд Шумахера по количеству побед в Гран-при.

Хэмилтон давно был в списке потенциальных кандидатов на рыцарский титул. Британские СМИ полагали, что награждение откладывалось на фоне подозрений в использовании схем оптимизации налогообложения (Хэмилтон живет не в Великобритании, а в Монако). Сам спортсмен настаивал, что платит значительную часть налогов на родине.