Ученые нашли способ, как заставить себя выполнить новогодние обещания

Источник материала: Tut.by

Исследование тысячи человек позволило выявить способ, который помогает придерживаться новогодних обещаний. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PLOS One .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Free To Use Sounds / Unsplash

Возможно, вы один из тех, кто дает себе обещания изменить что-то или начать новую деятельность в 2021 году. Ученые провели исследование и нашли способ заставить придерживаться этих обещаний подольше — и все дело в формулировках.

Вместо того чтобы говорить себе, что вы прекратите или будете избегать чего-либо, скажите себе, что вы собираетесь конкретно сделать. Например, если ваша цель — перестать есть сладкое, чтобы похудеть, вы, скорее всего, добьетесь большего успеха, если вместо этого скажете: «Я буду есть фрукты несколько раз в день». После этого вы заменяете шоколад на что-то более здоровое, и, вероятнее всего, достигаете цели.

Последующие наблюдения с 1066 участниками в течение 12 месяцев показали, что 58,9% тех, кто поставил цели, ориентированные на действие, считали их успешно выполненными через год после принятия решения по сравнению с 47,1% тех, кто поставил цели, ориентированные на избегание.

Как это было сделано точнее? Вначале волонтеров разделили на три отдельные группы: те, у кого нет поддержки, те, у кого есть некоторая поддержка, и те, у кого есть дополнительная поддержка. В этом исследовании поддержка выражалась в обращении за помощью к другу или родственнику, а также в получении совета и полезных материалов от исследователей.

Именно люди из второй группы — с «некоторой поддержкой» — имели самый высокий уровень успеха в соблюдении своих обещаний, даже больше, чем люди из третьей группы, которые имели наибольшую поддержку.

Однако разница в уровне успешности между второй и третьей группами невелика. Возможно, есть некоторая «точка насыщения» поддержкой, или же имеются различия в том, как третья группа оценивает свой уровень успеха.

Исследование также показало, что топ обещаний участников выглядел так: касающиеся физического здоровья (33%), потери веса (20%), привычек питания (13%), личностного роста (9%) и психического здоровья и сна (5%).