«Плачу от радости»: певица Валерия 1 января стала бабушкой

Источник материала: ОНТ

Это первый внук 52-летней Валерии, также для ее младшего сына это первый ребенок. Радостной новостью российская певица поделилась с подписчикам на своей странице в Instagram.

Валерия опубликовала фото, на котором она изображена с мужем, сыном и молодой невесткой Лианой, родившей первенца.

Известно, что с боем курантов 22-летняя Лиана Шульгина была еще дома, а вскоре отправилась рожать.





В подписи к посту певица поделилась эмоциями, которые на нее нахлынули:

22-летний наследник российской певицы Арсений Шульгин летом 2020 года сделал предложение возлюбленной Лиане Волковой, свадьбу они сыграли в августе. На свадебных фото многие рассмотрели животик у невесты.

Валерия впервые стала бабушкой. Помимо сына Арсения у нее также есть 27-летняя дочь Анна и 26-летний сын Артемий – все они родились в браке с продюсером Александром Шульгиным.

Фото instagram.com @valeriya





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