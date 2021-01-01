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«Плачу от радости»: певица Валерия 1 января стала бабушкой
Источник материала: ОНТ
Это первый внук 52-летней Валерии, также для ее младшего сына это первый ребенок. Радостной новостью российская певица поделилась с подписчикам на своей странице в Instagram.
Валерия опубликовала фото, на котором она изображена с мужем, сыном и молодой невесткой Лианой, родившей первенца.
Известно, что с боем курантов 22-летняя Лиана Шульгина была еще дома, а вскоре отправилась рожать.
В подписи к посту певица поделилась эмоциями, которые на нее нахлынули:
22-летний наследник российской певицы Арсений Шульгин летом 2020 года сделал предложение возлюбленной Лиане Волковой, свадьбу они сыграли в августе. На свадебных фото многие рассмотрели животик у невесты.
Валерия впервые стала бабушкой. Помимо сына Арсения у нее также есть 27-летняя дочь Анна и 26-летний сын Артемий – все они родились в браке с продюсером Александром Шульгиным.
Фото instagram.com @valeriya
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Это первый внук 52-летней Валерии, также для ее младшего сына это первый ребенок. Радостной новостью российская певица поделилась с подписчикам на своей странице в...
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