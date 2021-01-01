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В первые часы 2021 года в Беларуси родились 53 малыша

01.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В первые часы 2021 года в Беларуси родились 53 малыша

В первые часы Нового года в Беларуси появились на свет 53 ребенка, из них 29 девочек и 24 мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

А первый маленький белорус родился в Витебске. Как сообщила главврач роддома, в котором появился малыш, в его документах будет написано, что он появился на свет 01.2021 в 0.01 минуту.

Всего в Витебской области за эту ночь родились три ребенка: 2 мальчика и 1 девочка.

В Гомельской области родились 9 детей: 5 мальчиков и 4 девочки. Первый малыш Могилевской области чуть опоздал от витебского: он родился спустя 10 минут после боя курантов. Всего здесь родились пятеро: один мальчик и 4 девочки.

В Гродненской области первый ребенок 1 января 2021 года появился в 2.35. Всего здесь родилось в первые часы Нового года 7 малышей (3 мальчика и 4 девочки).

Брестская область может похвастаться появлением на свет в новогоднюю ночь 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки), первый ребенок 1 января здесь родился в 0.15 минут.

В столице в новогоднюю ночь появились на свет 7 детей: один мальчик и шесть девочек. В Минской области родились 8 детей (3 девочки и 5 мальчиков).

Фото pixabay

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Теги: Витебск
 
 
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В первые часы Нового года в Беларуси появились на свет 53 ребенка, из них 29 девочек и 24 мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения...
 
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