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В Беларуси вводится транспортный налог вместо госпошлины

01.01.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси вводится транспортный налог вместо госпошлины

Транспортный налог вводится с 1 января вместо государственной пошлины за выдачу допуска транспортного средства к участию в дорожном движении. Об этом пишет БЕЛТА.

Данный налог должны будут уплатить все собственники транспортных средств, которые зарегистрированы в базе ГАИ МВД. По сравнению с госпошлиной ставки налога будут ниже.

Транспортный налог будет взиматься за год, его размер будет определяться исходя из физических параметров автомобиля и фактического времени владения им.

Для пенсионеров ставки налога будут снижены наполовину, для инвалидов III группы – на 25%. Полностью или частично могут быть избавлены от данного налога физические лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это решение будут принимать органы местного управления и самоуправления.

Налог не распространяется на транспорт, зарегистрированный до 1 января 1992 года или в отношении которых дату регистрации невозможно установить.

Наступивший год – переходный для внедрения системы взимания транспортного налога. Его не должны будут уплачивать хозяева авто, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года.

Фото pixabay

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Транспортный налог вводится с 1 января вместо государственной пошлины за выдачу допуска транспортного средства к участию в дорожном движении. Об...
 
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