Установлены ставки налога на сдачу квартир в наем





Минске налог составляет: налог составляет:





34,3 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,

11,1 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,

14,2 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,

5,6 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.





В областных центрах ставки следующие:





32,2 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,

8,9 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,

12,2 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,

4,4 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.





В Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слуцке, Солигорске налог определен в:





21,1 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,

5,6 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,

7,8 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,

3,4 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.





В иных городах областного, районного подчинения и ПГТ ставки составляют:





15,5 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,

4,4 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,

5,6 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,

3,4 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.

В иных населенных пунктах и территориях:





11,1 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,

3,4 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,

4,4 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,

2,2 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.