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Витебская область погружается в блэкаут

01.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Витебская область погружается в блэкаут

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  • 1.01.2021, 16:10
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Витебская область погружается в блэкаут

Все больше поселков и деревень остаются на новогодние праздники без света.

Продолжают появляться сообщения о деревнях и дачных поселках в Витебской области находящихся без электричества, сообщает телеграм-канал «Витебск невероятный».

«Были сегодня на салюте, да спору нет красиво, но есть одно но. Люди практически во всех деревнях Оршанского района встретили новый год без света и других услуг.

В больнице, на ферме, на котельне нигде нет света уже как столько дней. СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ.»

«У нас тоже нет света. Мы живем дачном кооперативе Верховина. Приехали, посмотрели и уехали. Мы позвонили, нам нахамили. Начальник сказал, вы не прописаны и нечего сидеть на даче. Дичь.... Я вообще не понимаю приехать посмотреть ничего не сделать и уехать. Просто всем на все наплевать.»

«Городокский район, направление на Канаши. Деревни 4й день без света, сейчас праздники и выходные, старики сидят и боятся, что это продлится числа до 10-го»

«В деревнях Лиозненского района тоже три дня нет света.»

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Теги: Витебск
 
 
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Все больше поселков и деревень остаются на новогодние праздники без света.
 
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