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«Он родился не в Петербурге»: астролог дал неожиданный прогноз о Путине

01.01.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Он родился не в Петербурге»: астролог дал неожиданный прогноз о Путине

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  • 1.01.2021, 15:53
  • 3,495
«Он родился не в Петербурге»: астролог дал неожиданный прогноз о Путине
Фото: AP

У правителя сложится сложная ситуация в 2021 году.

Известный астролог Влад Росс рассказал о месте рождения президента РФ Владимира Путина и что его ждет в 2021 году.

Об этом он рассказал в эфире программы "Расклад Кулинича" на телеканале Апостроф TV.

"Я думаю, что у него вообще сложится сложная ситуация в 2021 году. Я ему прогнозирую последний жизненный соляр на планете Земля. По некоторым данным, Путин родился не в 1952 году, а в 1950-м. Ему на самом деле 70 лет, и он имеет в соединении Луну и Плутон в знаке Льва. Лев – это знак царственной особы, это "я повелеваю, а вы все холопы", "я принимаю решения сам", "вся Россия принадлежит исключительно мне, а вы все кто такие". Вот эти королевские амбиции у него вписаны в гороскопе 1950 года, но родился он 7 октября в Сибири. Ни в каком Петербурге он не рождался", - сказал астролог.

Астролог отметил, что 2021-й – год больших изменений в России.

"Уран – символ низвержения власти, больших перемен, смены всех элит. Абсолютно все шишки полетят в 2021 году. Как раз Уран пересекает самую высокую часть гороскопа России. Уран входит в дом власти. Возможно повторение Болотной площади, революции. Навальный не случайно воскрес. Об этом говорил еще монах Авель, предрекая, что после длинного правления одного из политиков придут 10 королей на час. Первый из них умрет, но воскреснет. Очень похоже на Навального. Был такой пророк Авель – монах, который жил в средних веках", - сказал Росс.

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