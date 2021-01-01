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Мелитина Станюта поздравила белорусов с Новым годом
Источник материала: Хартия'97
Мелитина Станюта поздравила белорусов с Новым годом
Спортсменка пожелала соотечественникам романтики, упорства и победы.
Известная гимнастка Мелитина Станюта
Спортсменка пожелала соотечественникам мудрости, хороших соседей, любви, романтики, упорства и победы.
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Спортсменка пожелала соотечественникам романтики, упорства и победы.
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