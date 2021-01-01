Сменилось председательство в Совете Евросоюза и ОБСЕ

С сегодняшнего дня в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство.





С 1 января Португалия возглавила этот Совет ЕС, переняв руководство от ФРГ. Руководить в ОБСЕ будет Швеция (эстафета принята от Албании).

Как пишет DW , срок полномочий Лиссабона закончится 30 июня, а Стокгольма — 31 декабря.