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Сменилось председательство в Совете Евросоюза и ОБСЕ

01.01.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С сегодняшнего дня в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство.

Сменилось председательство в Совете Евросоюза и ОБСЕ

С 1 января Португалия возглавила этот Совет ЕС, переняв руководство от ФРГ. Руководить в ОБСЕ будет Швеция (эстафета принята от Албании).

Как пишет DW, срок полномочий Лиссабона закончится 30 июня, а Стокгольма — 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Евразийском союзе председательство перешло от Беларуси к Казахстану.

 
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С сегодняшнего дня в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство.
 
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