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Сменилось председательство в Совете Евросоюза и ОБСЕ
Источник материала: Навiны
С сегодняшнего дня в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство.
С 1 января Португалия возглавила этот Совет ЕС, переняв руководство от ФРГ. Руководить в ОБСЕ будет Швеция (эстафета принята от Албании).
Как пишет
Ранее сообщалось, что в Евразийском союзе
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С сегодняшнего дня в Совете Евросоюза и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сменилось председательство.
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