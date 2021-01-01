Кто и зачем вышел на пробежку рано утром 1 января

Источник материала: Tut.by

В Минске 1 января состоялась дружеская благотворительная пробежка «Утринос». Около 30 участников по традиции собрались в 9 утра возле Дворца спорта, чтобы пробежать километры по пустому праздничному центру города.



Фото: Андрей Дичковский

Дружескую пробежку проводит инклюзивная беговая команда «Крылья ангелов» , которая помогает включиться в активную жизнь и спорт тем, кому трудно, и даже тем, кто считал это невозможным. Например, в забеге 1 января поучаствовал Саша Зенько — у него ДЦП.

Бежали с музыкой — по проспектам Победителей и Независимости. Дистанцию каждый выбирал по своим возможностям: 5 или 10 км.

— С утра накрапывал дождик, но разве этим бегуна испугаешь? — смеются участники. — Тем более, Дворец спорта любезно разрешил воспользоваться раздевалкой. Прохожих на улице было еще меньше, чем обычно 1 января. Но те немногие, кто нас видел, улыбались, приветствовали, сигналили.



Фото: Андрей Дичковский

Анастасия Гадукевич вышла на пробежку 1 января с дочкой. Рассказывает о себе: увлеклась бегом в 2016 году, когда друзья уговорили поддержать благотворительное мероприятие. Когда минчанка забеременела, новое хобби не оставила. В апреле 2018 родила, а в мае — уже вышла на старт забега с препятствиями. К спорту вскоре присоединилась и дочка: участвует в забегах в специальной коляске. На счету малышки есть даже дистанция Минского полумарафона.

— Ей нравится, — улыбается мама. — К сегодняшней дистанции она с 31 декабря готовилась: вчера увидела, что достали коляску, и спрашивала, побежим ли. Уложила дочку в 9, а сама легла в 2 — проснулись около семи утра. Собрались, вышли на пробежку: я по дороге проклинала вчерашнее оливье, думала, может, это оно мне мешает переставлять ноги? А дочка улыбалась, потому что перед нами бежал участник в костюме Деда Мороза. Получается, мы все время пытались Деда Мороза догнать.



Фото: Андрей Дичковский

Дедом Морозом с длинной бородой был Павел Бута. На «Утринос» он уже второй год подряд приезжает из Светлогорска:

— Лег в 2 часа ночи, в 5 утра проснулся, по пустым дорогам нормально доехал. Кроме костюма, с собой захватил еще мешок с конфетами: сладости раздал.

Павел был не единственным участником, который на столичную пробежку 1 января приехал из другого города. Виталий Шевцов, например, добирался из Марьиной горки:

— Не такой долгий путь, в 7.12 электричка отправлялась. Я сейчас в отпуске: на то, чтобы выспаться, времени хватает. Хоть бегаю я давно, на "Утриносе" оказался впервые. Узнал о таком мероприятии и подумал: "А почему бы и нет?" Очень понравилось, может быть, теперь это станет и моей традицией.



Фото: Андрей Дичковский

В прошлом году на пробежку 1 января вышли около сотни участников, вспоминают организаторы:

— В этот раз народу поменьше: многие переболели, долго восстанавливались. У некоторых настроение не то: не до праздничной пробежки. Да и мы выходим не потому, что нам все равно, а потому, что умом понимаем: «Крыльям ангелов» нельзя прекращать свою деятельность, если мы хотим сохранить команду. Связи, которые налаживались между участниками команды годами, нам очень дороги — и, если сейчас остановиться, непросто будет их восстановить. Поэтому будем бегать, пока к нам будет приходить хотя бы один участник.

— И передайте, чтобы люди занимались бегом: он в этом году стал актуален как никогда и от его скорости многое зависит, — с улыбкой просит Анастасия Гадукевич. — Так что пусть люди бегают и будут здоровы!