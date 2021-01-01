В Беларуси с 1 января введен транспортный налог

Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства в Беларуси отменяется с 1 января 2021 года. Вместо нее вводится транспортный налог.

Об этом говорится в Законе «Об изменении Налогового кодекса», опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 1 января. С этого дня документ вступает в силу.

Налог обязаны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Размер налога будет зависеть от веса транспортного средства и реального срока владения им. Он будет меньше, чем ставки госпошлины.

Пенсионеры они будут платить 50% от ставки налога, инвалиды 3 группы – 75%. Физические лица могут быть освобождены (частично или полностью) от транспортного налога, если находятся в тяжелой жизненной ситуации. Вопрос о предоставлении таких льгот будут решать местные власти.

Если ранее физическое лицо за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении за автомобиль массой до 1,5 тонны и старше 10 лет нужно было заплатить 81 рубль (сейчас - 61 рубль). При массе машины от 1,5 до 2 тонн ставка составляла 162 рубля (с сегодняшнего дня при массе машины от 1,5 до 1,75 тонны 81 рубль, а при массе машины от 1,75 до 2 тонн - 102 рубля).

Освобождаются от уплаты налога владельцы электромобилей, а также владельцы автомобилей, выпущенных до 1991 года.

История вопроса

Вопрос о дорожном сборе периодически поднимается белорусскими властями. Введение в действие нового порядка предусматривалось не ранее 1 января 2020 года.

В октябре 2018 года стало известно, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Тогда первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что техосмотр отвяжут от уплаты дорожного налога .

Он сказал, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе.