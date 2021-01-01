Сергей Венчиков: «Уверен только в одном, что 2020-й год мы будем помнить, как год настоящего становления белорусской нации»









«Наступил Новый год! Сейчас мы доедим остатки оливье и селедки по шубой , запив шампанским... Станет ли этот год для нас Новым, забудем ли мы 2020-й год, перелистнем ли страницу? Уверен, что нет.





Он новый для нас только в том смысле, что мы перестали быть «покорным населением», мы помним всех, кто этот Новый год встречал не дома, также как и помним тех, кто в ушедшем году оказался в нечеловеческих условиях по «решению» «судов». Елена Левченко, Ольга Хижинкова, Андрей Кравченко и тысячи, и тысячи остальных не забудут этого никогда...





Я уверен только в одном, что 2020-й год мы будем помнить, как год настоящего становления белорусской нации, а 2021-й год должен стать годом освобождения тех, кто вынужденно еще остается в тюрьмах по надуманным основаниям , наказания виновных в этом и восстановления законности в нашей стране», – сказал Венчиков.



