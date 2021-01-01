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Беларусь заключила контракт с Азербайджаном на поставку нефти
Источник материала: Onliner
Если 2020 год Беларусь
В 2020 году SOCAR Trading уже поставил в Беларусь около одного миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти. По имеющейся информации, в 2021 году объемы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше, сообщает издание.
На данный момент Беларусь диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических споров о ценообразовании с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.
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