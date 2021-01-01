Беларусь заключила контракт с Азербайджаном на поставку нефти

Источник материала: Onliner

Если 2020 год Беларусь встречала без подписанного контракта на поставку энергоресурсов, то в этом году все случилось заблаговременно. Еще 27 декабря премьер-министр Роман Головченко заявил , что договоренность по поставкам нефти на 2021 год достигнута. Правда, не уточнил, с кем и на какую сумму. А сегодня выяснилось, что дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана заключила контракт с Беларусью на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов на белорусские НПЗ. Контракт заключен сроком на один год с возможностью пролонгации, пишет азербайджанское агентство Report. Об объемах поставки не сообщается.

В 2020 году SOCAR Trading уже поставил в Беларусь около одного миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти. По имеющейся информации, в 2021 году объемы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше, сообщает издание.

На данный момент Беларусь диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических споров о ценообразовании с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.