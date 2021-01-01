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Мы все умрем. Реальность киберпанка: мы уже живем в антиутопии?
01.01.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как скоро наша реальность превратится в киберпанк? Разобраться в теме помогал Иэн Макдональд - ирландский писатель-фантаст, лауреат премий Хьюго, Локус, Филиппа Дика и BSFA.
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