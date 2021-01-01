Водители, просыпайтесь! Для владельцев авто в этом году будет много нового

Источник материала: Sputnik Беларусь

За выезд из страны на автомобиле нужно будет заплатить новый сбор, а транспортный налог заменит пошлину. Выгодные и не очень нововведения для водителей, которые вступают в силу в 2021 году, ищите в обзоре Sputnik.

Транспортный налог вместо пошлины

Хорошая новость: госпошлину за выдачу разрешения на допуск авто к дорожному движению больше платить не нужно. Но не спешите радоваться - вместо нее установят транспортный налог.

Этот год переходный, налог нужно заплатить до 15 декабря. И не позднее 1 ноября вам должно прийти соответствующее извещение.

В сравнении с госпошлиной, ставка налога может уменьшиться на 25% - для физических лиц, и на 15% - для организаций.

Сумма налога будет зависеть и от того, как долго вы владеете автомобилем, и от параметров вашего транспортного средства. Так, владельцы машин, масса которых составляет 1-1,5 тонны, в год должны будут заплатить примерно 60-80 белорусских рублей.

Скидку получат пенсионеры и некоторые другие категории граждан. Так, вышедшие на пенсию белорусы смогут платить лишь половину суммы. Стоит ли напоминать, что с 1 января увеличен предельный возраст для выхода на пенсию? Инвалидам III группы сумму налога снизят на 25%.

Дешевле поездом

А вот любителей путешествовать за границу на авто в этом году могут ждать сложности.

Областным советам депутатов могут разрешить взимать сбор за пересечение границы на автомобиле. Это решение, если оно будет принято, коснется транспортных средств, масса которых не превышает пять тонн.

Деньги, собранные за пересечение госграницы, с учетом пандемии могут быть направлены на мероприятия по дезинфекции и обеспечению необходимым пунктов пропуска, рассказали в министерстве финансов.

Сумма сбора не должна превысить трех базовых величин - то есть, 87 рублей.

Поездом дешевле - и будем надеяться, что в 2021 году поезда снова свяжут Беларусь с соседними странами.

Новые ставки утильсбора

С 1 января в стране установлены новые ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет.

Так, для автомобилей, с даты выпуска которого прошло больше 7 лет, при условии, что объем двигателя меньше тысячи кубических сантиметров, сбор составит 8 657,6 рублей. Для автомобилей, ввезенных для личного пользования из-за границы, сумма утилизационного сбора независимо от объема двигателя составит 1 225,1 рубля.

Тысяча и один повод быть трезвым за рулем

Кстати, если вы вчера бурно встретили Новый год, настоятельно не рекомендуем садиться за руль. Не будем перечислять известные аргументы, скажем только, что с 1 января увеличат максимальные штрафы и сроки лишения прав за езду в нетрезвом виде и нарушение скоростного режима.

Так что лучше оставайтесь дома и изучайте, какие еще нововведения - выгодные и не очень - принесет наступивший год.