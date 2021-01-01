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Brexit состоялся: Великобритания официально покинула ЕС

01.01.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В новогоднюю ночь Соединенное королевство официально покинуло Европейский союз (переходный период закончился, и после долгих и трудных переговоров в силу вступили новые правила экономических отношений между Лондоном и Брюсселем).Brexit состоялся: Великобритания официально покинула ЕС

Как пишет Би-би-си, официальный выход был зафиксирован в 23:00 по Гринвичу (в полночь по среднеевропейскому времени).

Напомним, официально Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях.

Соглашение было достигнуто в последнюю минуту, накануне Рождества, 24 декабря. Британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней.

Что изменилось:

  • свободное перемещение людей между Соединенным королевством и странами ЕС прекращено, иммиграция в Британию будет осуществляться по балльной системе, так же как и с другими странами мира;
  • любой британский гражданин, желающий провести в ЕС более 90 дней из 180, должен будет получать визу;
  • в аэропорты, порты и вокзалы вернутся магазины беспошлинной торговли (британский подданный, возвращаясь из ЕС, сможет беспошлинно провезти 42 литра пива, 18 литров вина, четыре литра крепких напитков и 200 сигарет);
  • британская полиция потеряла автоматический доступ к европейской базе данных людей, совершивших преступления и находящихся в розыске;
  • частным лицам и компаниям Англии, Шотландии и Уэльса придется заполнять дополнительные формы и документы при осуществлении торговых операций со странами ЕС.

 

 
 
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В новогоднюю ночь Соединенное королевство официально покинуло Европейский союз (переходный период закончился, и после долгих и трудных переговоров в силу...
 
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