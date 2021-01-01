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Brexit состоялся: Великобритания официально покинула ЕС
Источник материала: Навiны
В новогоднюю ночь Соединенное королевство официально покинуло Европейский союз (переходный период закончился, и после долгих и трудных переговоров в силу вступили новые правила экономических отношений между Лондоном и Брюсселем).
Как пишет
Напомним, официально Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях.
Соглашение было
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В новогоднюю ночь Соединенное королевство официально покинуло Европейский союз (переходный период закончился, и после долгих и трудных переговоров в силу...
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