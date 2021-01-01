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В Беларуси увеличили штрафы за превышение скорости и пьяную езду
01.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ряд новшеств для водителей Беларуси вступил в силу с Нового года. Госпошлина отменяется и вводится новый автомобильный платеж. А лихачей и тех, кто садится за руль в нетрезвом виде, ждут более жесткие наказания. О самых главных изменениях расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Вместо госпошлины с этого года в Беларуси вводится транспортный налог. Автолюбители будут платить его раз в год. При расчете учтут параметры и время владения машиной. В среднем сумма снизится на четверть по сравнению с госпошлиной.
Также ужесточают наказание за езду в нетрезвом виде и нарушение скоростного режима: увеличивают максимальные штрафы и сроки лишения прав.
Кроме этого, платными становятся зарядки для электромобилей. Но такое «топливо» все равно обойдется владельцам машин вдвое дешевле, чем бензин.
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Вместо госпошлины с этого года в стране вводится транспортный налог. Автолюбители будут платить его раз в год.
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