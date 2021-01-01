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В Докшицком районе в ДТП погибли двое детей
Источник материала: Партизан
В Витебской области произошла авария, унесшая жизни двух детей. Об этом
ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошло днем 1 января возле деревни Замосточье Докшицкого района Витебской области.
«В результате ДТП в легковом автомобиле погибли двое детей. Из машины их достали спасатели», — рассказали в МЧС.
По предварительной информации, пассажиры и водитель маршрутного такси не пострадали.
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В Витебской области произошла авария, унесшая жизни двух детей. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
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