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В Докшицком районе в ДТП погибли двое детей

01.01.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебской области произошла авария, унесшая жизни двух детей. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошло днем 1 января возле деревни Замосточье Докшицкого района Витебской области.

«В результате ДТП в легковом автомобиле погибли двое детей. Из машины их достали спасатели», — рассказали в МЧС.

По предварительной информации, пассажиры и водитель маршрутного такси не пострадали.
 
 
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В Витебской области произошла авария, унесшая жизни двух детей. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
 
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