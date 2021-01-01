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SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 спутников

01.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 спутников

  • 1.01.2021, 17:29
SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 спутников

Сумма сделки составила $150 миллионов.

SpaceX получила от Пентагона контракт на запуск 28 военных спутников до конца 2022 года. Об этом сообщило издание Spacenews.com со ссылкой на Минобороны США. Сумма сделки составила 150 миллионов долларов, передает «Радио Свобода».

На орбиту планируется отправить 20 аппаратов, предназначенных для обеспечения связи между наземными станциями и низколетящими объектами, в числе которых – другие спутники, МКС, а также пилотируемые самолеты и дроны. Остальные восемь спутников будут выполнять функцию предупреждения о ракетных пусках.

Отбором компании на роль исполнителя этой миссии осуществляло Агентство космического развития США. В качестве критериев оно указывало оптимальную стоимость, предлагаемый график пусков и прошлый опыт.

В последние годы Минобороны США все чаще обращается за услугами к частной космической компании Илона Маска. Многоразовые ракеты семейства Falcon, включая сверхтяжёлую Falcon Heavy, неоднократно использовались для доставки в космос секретных военных аппаратов. Последний такой пуск состоялся 19 декабря. В 2019 году SpaceX получила от ВВС США контракт на 28 миллионов долларов за использование сети спутников Starlink для тестирования зашифрованного интернета.

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