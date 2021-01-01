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Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал рыцарем

01.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал рыцарем

  • 1.01.2021, 17:01
Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал рыцарем
Льюис Хэмилтон
Фото: Getty Images

Королева Великобритании провела традиционное новогоднее награждения титулами.

Королева Елизавета II пожаловала титул рыцаря Британской империи гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, сообщает ВВС News.

Вместе с Хэмилтоном в рамках традиционного новогоднего награждения титулами рыцарями стали актер Тоби Джонс, сценарист Джед Меркурио, актриса Нина Вадия (она получила титул дамы, аналога титула рыцаря для женщин).

35-летний Хэмилтон в 2020 году стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. В ходе последнего чемпионата он также побил рекорд Шумахера по количеству побед в Гран-при.

Хэмилтон давно был в списке потенциальных кандидатов на рыцарский титул. Британские СМИ полагали, что награждение откладывалось на фоне подозрений в использовании схем оптимизации налогообложения (Хэмилтон живет не в Великобритании, а в Монако). Сам спортсмен настаивал, что платит значительную часть налогов на родине.

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Королева Великобритании провела традиционное новогоднее награждения титулами.
 
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