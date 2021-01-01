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Ученые обнаружили во Вселенной новую гигантскую структуру

01.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили во Вселенной новую гигантскую структуру

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  • 1.01.2021, 16:48
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Ученые обнаружили во Вселенной новую гигантскую структуру
иллюстрационное фото

Исследователи проанализировали данные, полученные рентгеновским телескопом eROSITA.

Международная группа астрономов обнаружила во Вселенной новую гигантскую структуру, которая представляет собой сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Исследователи проанализировали данные, полученные рентгеновским телескопом eROSITA. Красное смещение новой космологической структуры составляет 0,36, что соответствует расстоянию около четырех миллиардов световых лет. Скопление eFEDS J093513.3+004746, расположенное в северной части сверхскопления, является самым массивным и ярким из восьми. Его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.

Наименее массивные скопления eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений оцениваются от 140 до 250 триллионов солнечных масс.

Ученые также выявили радиогало, объединяющее две радиореликвии (диффузные радиоисточники синхротронного происхождения), которые располагаются в северной и юго-восточной областях самых северных скоплений. Их наличие свидетельствует о процессе слияния скопления.

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Исследователи проанализировали данные, полученные рентгеновским телескопом eROSITA.
 
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