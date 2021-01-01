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Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней $13 тысяч
Источник материала: Хартия'97
Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней $13 тысяч
Бокалы ушли к покупателю через Интернет.
В Советское РУВД г. Минска с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств обратилась жительница района, сообщает
Женщина пояснила, что через торговую площадку в сети Интернет она продала бокалы неизвестному покупателю, а спустя время вспомнила, что в этой коробке хранилось 13 тысяч долларов.
Личность покупательницы милиционеры установили. Та пояснила, что самостоятельно не вернула деньги, так как растерялась, обнаружив находку.
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Бокалы ушли к покупателю через Интернет.
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