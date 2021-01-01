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Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней $13 тысяч

01.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней $13 тысяч

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  • 1.01.2021, 16:39
  • 3,402
Минчанка продала коробку с бокалами, забыв, что спрятала в ней тысяч
Фото: tut.by

Бокалы ушли к покупателю через Интернет.

В Советское РУВД г. Минска с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств обратилась жительница района, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Женщина пояснила, что через торговую площадку в сети Интернет она продала бокалы неизвестному покупателю, а спустя время вспомнила, что в этой коробке хранилось 13 тысяч долларов.

Личность покупательницы милиционеры установили. Та пояснила, что самостоятельно не вернула деньги, так как растерялась, обнаружив находку.

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Теги: Минск
 
 
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