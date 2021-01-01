Трагедия в Витебской области: Skoda столкнулась с маршруткой, погибли двое детей

Источник материала: Onliner

Сегодня днем на автодороге М3 Минск — Витебск вблизи деревни Замосточье Докшицкого района водитель Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В результате ДТП двое детей 7 и 10 лет, находящиеся в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали, сообщает Следственный комитет.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

