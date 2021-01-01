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В Орше загорелась новогодняя гирлянда. Хозяин квартиры в больнице

01.01.2021 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Житель Орши 1971 года рождения поступил сегодня в больницу с отравлением продуктами горения и ожогом верхних  путей. Все из-за неисправной гирлянды. Пожар случился ранним утром 1 января, а в 7 часов утра сообщение о нем поступило на пульт спасателей.

В Орше загорелась новогодняя гирлянда. Хозяин квартиры в больнице

Выехав на место происшествия, они обнаружили задымленный подъезд пятиэтажки. В загоревшейся квартире на четвертом этаже был обнаружен пострадавший мужчина. Работники МЧС вынесли его на свежий воздух, бригада медиков госпитализировала его после осмотра.

Причина пожара устанавливается. Основная версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание гирлянды на елке, сообщает МЧС.

 
 
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Житель Орши 1971 года рождения поступил сегодня в больницу с отравлением продуктами горения и ожогом верхних  путей. Все из-за неисправной гирлянды. Пожар случился...
 
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