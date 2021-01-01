В Орше загорелась новогодняя гирлянда. Хозяин квартиры в больнице

Источник материала: Onliner

Житель Орши 1971 года рождения поступил сегодня в больницу с отравлением продуктами горения и ожогом верхних путей. Все из-за неисправной гирлянды. Пожар случился ранним утром 1 января, а в 7 часов утра сообщение о нем поступило на пульт спасателей.





Выехав на место происшествия, они обнаружили задымленный подъезд пятиэтажки. В загоревшейся квартире на четвертом этаже был обнаружен пострадавший мужчина. Работники МЧС вынесли его на свежий воздух, бригада медиков госпитализировала его после осмотра.

Причина пожара устанавливается. Основная версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание гирлянды на елке, сообщает МЧС.