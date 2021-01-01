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Класковский: «Лукашенко предстоит прокладывать политическую траекторию по тонюсенькому льду»

01.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о планах белорусского правителя.

Класковский: «Лукашенко предстоит прокладывать политическую траекторию по тонюсенькому льду»

— Александр Лукашенко все-таки думает проводить референдум по новой Конституции. Это следует из заявлений главы белорусского режима, прозвучавших накануне нового года, — пишет Александр Класковский. — Но плебисцит с прежним ЦИКом (даже если его главу Лидию Ермошину отправят на пенсию), по старым правилам (а точнее по беспределу), при том что общество политизировано и многие хотят настоящих перемен, — крайне рискованная для властей затея.

Лукашенко явно не горит желанием покидать нынешнее кресло. Возможно, советчики из окружения и предлагали ему путь «дорогого Леонида Ильича» — стать во главе Всебелорусского собрания, превратиться в аналог непотопляемого генсека. Или на иранский манер избрать амплуа этакого аятоллы: не влезает в оперативное управление страной, но парит в гордой вышине надо всеми. Или, что ближе, вариант Нурсултана Назарбаева.

Но властолюбивому и осторожному Лукашенко все эти варианты, пожалуй, кажутся слишком мудреными и хлипкими.

Во-первых, он привык рулить сам. Для такой деятельной и амбициозной персоны после почти трех десятков лет царствования наблюдать со стороны, как уже кто-то другой сидит во дворце, карает и милует, изрекает сентенции, которые старательно конспектируются подчиненными, — это, наверное, будет мукой, станет вызывать приступы ревности.

Во-вторых, любой преемник ненадежен. Он будет вынужден искать компромиссы с передовой частью общества, идти на преобразования. Вокруг преемника станут формироваться новые группы интересов и влияния. Конфликт между вторым президентом и «белорусским елбасы» практически запрограммирован. И вообще у первого президента слишком много грехов и врагов, чтобы чувствовать себя в безопасности, уступив кормило.

Так что Лукашенко, оправившись от августовского шока, вероятно, решил не мудрствовать лукаво и сидеть ровненько в своем нынешнем кресле, пока будет сидеться.

Вместе с тем он намерен-таки придать конституционный статус ВНC. А вот уж новый ВНС с могучими полномочиями в критический момент сможет принять любые решения без всяких плебисцитов. И когда совсем припечет — обеспечит вождю режима запасной аэродром. Короче, ВНС может стать этакой заготовленной впрок палочкой-выручалочкой.

В любом случае — будет ли Лукашенко тянуть резину или решится провернуть референдум по быструхе, ему предстоит прокладывать политическую траекторию по тонюсенькому льду.

 
 
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