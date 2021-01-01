Источник материала: Хартия'97

Эксперты рассказали, как долго можно есть новогодние салаты и деликатесы 1.01.2021, 18:29

Сроки хранения зависят от ингредиентов, из которых приготовлено блюдо.

Многие хозяйки готовят на новый год так много угощений, что их приходиться еще неделю доедать всей семьей.

Несмотря на такую традицию, медики советуют не оставлять надолго праздничные блюда, особенно салаты. Хранить их больше суток можно только, если заранее они не были заправлены соусом, майонезом и так далее. К счастью, многие хозяйки уже усвоили правило заправлять салат непосредственно перед подачей на стол. Сколько же на самом деле можно хранить деликатесы с праздничного стола? Об этом пишет cursorinfo.co.il .

Помимо этого, все салаты стоит обязательно хранить в холодильнике и на будущее лучше все-таки готовить столько, сколько вы и гости сможете съесть за раз. Салат — это скоропортящееся блюдо, а значит оно может вызвать отравление, расстройство желудка. Салат, который простоял на столе в течение всего праздника — лучше сразу отправить в мусорник, а не доедать. Дело в том, что майонез, сметана или любая другая заправка — отличная среда для размножения бактерий, а при комнатной температуре для них и вовсе создаются идеальные условия.

Сроки хранения салатов зависят от ингредиентов, которые в них входят. Все овощные салаты могут храниться около 18 часов. После заправки срок их свежести сокращается до 12. Такие же сроки для салата винегрет, на час меньше могут ждать своей очереди салаты с жареным или копченым мясом.

Если в салат входят консервированные овощи, срок хранения этого блюда сокращается до 6 часов после заправки. Так как они создает особую среду для размножения бактерий. Сокращают срок хранения до 6-7 часов и вареные яйца.

Салаты с добавление морепродуктов без заправки могут ждать до 12 часов, после заправки должны быть съедены в кратчайшие сроки.

Дольше всего могут храниться салаты из маринованных, соленых, квашенных овощей — до двух дней.

Если есть хоть малейшие сомнения в свежести салата или смущает его вкус, запах или вид — не жалея выбрасывайте, здоровье куда дороже.

Напомним, слишком быстрое насыщение человека в процессе принятия пищи может свидетельствовать о начальной стадии развития рака печени. К такому выводу пришли специалисты центра Исследования рака Великобритании.

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