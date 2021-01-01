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Первый забастовщик Витебска поздравил белорусов с Новым годом
Источник материала: Хартия'97
Первый забастовщик Витебска поздравил белорусов с Новым годом
Вячеслав Телицин обратился к революционным районам города.
Вячеслав Телицин, первый бастующий Витебска, поздравляет всех невероятных витеблян с Новым годом, передает телеграм-канал
«Черняховка, Медцентр, Юга, Билево, Герцена, Правды, Тирасполь. Я с вами», — обратился к землякам первый забастовщик Витебска.
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Вячеслав Телицин обратился к революционным районам города.
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