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1 января белорусы получили номер «Совбелки» со статьей о смерти Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
1 января белорусы получили номер «Совбелки» со статьей о смерти Лукашенко
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1 января во многих почтовых ящиках получили белорусы обнаружили номер газеты под названием «Советская Белоруссия» со статьей о смерти Лукашенко, размещенной на передовой полосе.
Фото опубликовал телеграм-канал
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