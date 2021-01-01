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Португалия возглавила Совет ЕС

01.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Португалия возглавила Совет ЕС

  • 1.01.2021, 18:05
Португалия возглавила Совет ЕС

Страна определила несколько направлений, на которые она направит свою активность.

Португалия с 1 января становится председателем Совета Европейского Союза. В прошлом году Совет ЕС возглавляла Германия. Председательствовать в Совете ЕС Португалия будет шесть месяцев.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Это — честь и огромная ответственность для Португалии, которая принимает эстафету от Германии и канцлера Ангелы Меркель», — пишет Кошта.

Как сообщает Европейская правда, новое председательство Совета ЕС объявило о подготовке саммита Восточного партнерства в Брюсселе уже в феврале.

Об этом говорится в программе председательства, которая есть в распоряжении издания.

Несмотря на то, что председательство имеет весьма ограниченные полномочия в вопросах, касающихся внешней политики, Португалия определила несколько направлений, на которые она направит свою активность.

«Председательство будет активно работать над организацией саммита ЕС-Восточное партнерство, провести который планируется в феврале в Брюсселе. Что касается Украины, мы будем поддерживать усилия Высокого представителя (Жозепа Борреля) по продвижению всеобъемлющего политического решения (конфликта)», — говорится в документе.

В официальных документах ЕС до сих пор не шла речь о намерениях провести саммит Восточного партнерства (ВП) в феврале 2021 года. Прошлым летом, во время видеоконференции лидеров ВП, они договаривались о физической встрече в марте-2021. Остались ли еще планы о персональной встрече — не сообщается.

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