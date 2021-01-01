Источник материала: Хартия'97

Лебединая песнь «обнуленца» 1.01.2021, 18:00

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Как россияне отреагировали на новогоднее обращение Путина.

Жители российской Камчатки и еще ряда районов далекого «Замкадья» первыми смогли ознакомиться с самым длинным новогодним обращением главы Кремля Владимира Путина к народу. Это сразу посеяло в головах у людей определенные мысли, ведь обычно «обнуленец» следовал тезису «буду краток», но теперь все больше напоминает ельцинское «растекание мыслию по древу». Признаки старения на лицо. Путин вещал 6 минут, хотя обычно укладывался в 2-3 минуты. Неужели он чувствует свой конец и хочет выговориться?, пишет Telegram-канал «Сито Сократа» .

Telegram-канал приводит цитаты своих читателей:

Что поражает — так это скудость изложенных мыслей, просто ощущение какой-то зияющей торричеллиевой пустоты…

Доносится идея: уходящий 2020 год уместил в себе груз нескольких лет, и во всех проблемах россиян виновата пандемия. Что важно, обычным россиянам на государство надеяться не стоит, ведь по мнению Путина, защиту нужно искать только среди членов своей семьи.

Вот спасибо! Это признание давно всем известного факта о брошенности глубинного народа.

Настораживает призыв ко всем россиян еще больше сплотиться, ведь «эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту».

Что? А как же «Спутник V», или это фикция, рассчитанная лишь на формирование пропагандистского мифа о глобальном российском доминировании в сфере молекулярной биологии.

Путин задвигает тезис: «Россия становится одной большой семьей». Под данными словами маскируется политическая модель деспотии во главе которой стоит «отец», вроде «царь-батюшка» или в данном случае уже «царь-дедушка».

Пугают и озадачивают слова: «граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов…» Разве это не РФ сеет хаос по всему миру и вмешивается во внутренние дела других стран, лишает людей крова и средств к существованию? Теперь же Путин готовит россиян к чему-то страшному, повторяя мантру о победе во Второй мировой войне. Опасные нотки приближения чего-то большого и страшного…

От слушания Путина остается лишь одно ощущение: куда я потратил 6 минут жизни, ведь в уши залили ушат пустой белиберды.

Куда более интересны отзывы самих граждан РФ от выступления Путина. Хочется привести ряд интересных цитат без купюр:

1.»В этом видео все замечательно: год тяжелый, нацизм победили, главное живы, все пройдет»

2. «Как обычно, год был трудный, но мы победили печенегов и нас ждёт очередной прорыв»

3. «Про курс рубля сказал бы, что стал крепче, но дешевле!»

4. «Какой то день сурка прям). Советские правители ангелы по сравнению с вами, сколько можно издеваться над своим народом?»

5. «К сожалению, все это просто слова. Слова, слова, слова, и ничего они не значат»

6. «У соседей случилось чудо: во время прямой трансляции с Путиным парализованный дедушка встал и выключил телевизор…».













И конечно ряд пожеланий «глубинного народа» «обнуленцу»:

1.»Лучшее поздравление — твоя отставка»;

2. » Господи, когда же уже это закончится(((((«;

3. «Дедушка, надеюсь, этот год для тебя будет последним»;

4.»Ждал фразы: я устал, я ухожу, простите…»;

5. «Жду с нетерпением «Лебединое озеро»».

В общем трансфер власти в России идет полным ходом, и ждем в 2021 году большого клинча в путинском окружении, в Кремле будет «адски горячо», пишут авторы канала.

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