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«Прощения быть не может, они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны»

01.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Прощения быть не может, они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны»

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  • 1.01.2021, 17:59
  • 2,283
«Прощения быть не может, они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны»
Андрей Карбовский

Защитник Андрей Карбовский жестко высказался о лукашистах.

Белорусский защитник Андрей Карбовский оценил действия силовиков после выборов президента, сообщает «Трибуна».

– Через пару дней после смерти Романа Бондаренко в твоем инстаграм появилось мощное видео с обращением к силовикам. Оно вышло очень жестким.

– Я очень долго накапливал в себе злость, обиду, переживания за близких. После смерти Бондаренко мне на глаза попалось видео, что в «Гиппо», куда всегда ходят мои родители, моя бабушка, тетя с двоюродным братом, избивают людей. И это в том спокойном районе. Меня такая злость взяла и просто сдали нервы. Подумал: «Не дай Бог в этот момент там были бы мои родители». Не выдержал и записал видео.

А насчет жесткости, считаю, это абсолютно заслуженное отношение к людям, которые так относятся к своему народу. Прощения быть не может. Они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны.

– Отвечать должны все без исключения?

– Все, кто причастен. Некоторые люди носят мундир с честью. Они не стали выполнять преступные приказы, не избивали мирных жителей и так далее. К ним у меня, как и у любого человека, нет претензий. Они поступили по совести, как настоящие военнослужащие, как настоящие граждане Беларуси. А люди, которые продались за деньги… Таких людей я не понимаю, – сказал Карбовский.

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Защитник Андрей Карбовский жестко высказался о лукашистах.
 
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