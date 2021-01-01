Источник материала: Хартия'97

Первым родившимся ребенком 2021 года в Беларуси стал мальчик Рома 1 1.01.2021, 17:46

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иллюстрационное фото

Он появился на свет в Витебском областном клиническом роддоме.

По словам главврача роддома Елены Леонович, в документах мальчика будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута, сообщает пресс-служба Минздрава .

Малыш, которого назвали Рома, весит 3 кг.910 грамм, его рост — 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше.

Сейчас Витебский областной роддом работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.

После того, как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой. По традиции родителей малыша, родившегося 1 января, поздравляет министр здравоохранения страны.

Всего в стране в первые часы нового года родились 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек.

В Брестской области появились на свет 10 детей, из них 6 мальчиков и 4 девочки. Первые «новогодние» роды тут прошли в 0.15 минут.

В Витебской области за ночь родились трое детей — 2 мальчика и 1 девочка.

В Минске – 7 детей, из них один мальчик.

В Минской — 8 малышей (5 мальчиков и 3 девочки).

В Гродненской первый «новогодний» малыш появился в 2 часа 35 минут. Всего же родились 7 малышей: 3 мальчика и 4 девочки.

В Гомельской – 9 деток: 5 мальчиков и 4 девочки.

В Могилевской первое рождение «новогоднего» малыша зарегистрировали в 0 часов 10 минут. Всего 5 детей — один мальчик и 4 девочки.

В РНПЦ «Мать и дитя» в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.

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