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Чай, морс или рассол: пять лучших напитков для 1 января

01.01.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Чай, морс или рассол: пять лучших напитков для 1 января

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  • 1.01.2021, 17:46
Чай, морс или рассол: пять лучших напитков для 1 января

Они помогут быстро прийти в форму после новогоднего застолья.

Чтобы в первый день года не почувствовать себя персонажем плохого анекдота или «алкогольной» комедии, который способен только охать, держаться за больную голову и страдальчески вопрошать: «Зачем мы столько пили», стоит правильно выбирать и закуски, и напитки не только для праздничного вечера, но и для постпраздничнего утра. На самом деле, то, что мы пьем 1 января, едва ли не важнее для нашего здоровья и самочувствия, чем то, что было налито в наши бокалы накануне.

Издание healthinfo.ua подобрало пять самых подходящих напитков для первого новогоднего утра и надеемся, что они сделают этот день по-настоящему легким и приятным.

Овощные соки

Фруктовые соки, в том числе свежевыжатые, лучше оставить на другой день: в них много сахара, который скорее усугубит похмелье. А вот соки и смузи из овощей – это хороший выбор, они повышают способность клеток нашего тела к регенерации, утоляют голод и помогают уменьшить симптомы тошноты. Только ни в коем случае не добавляйте соль – организм и так, вероятнее всего, обезвожен, не стоит усиливать это состояние.

Чай с имбирем и мятой

От привычного черного и зеленого чая, а также от кофе в этот день лучше отказаться вовсе: вероятнее всего, ваш ночной отдых не был достаточно хорош и дополнительная стимуляция мозгу только навредит. Кроме того, кофеин – это диуретик, способствующий выводу жидкости из организма – тоже отказать. А вот напиток, особенно согревающий, с имбирем, мятой и лимоном – это очень хорошее питье. Имбирь уменьшит тошноту, мята – успокоит раздраженную слизистую желудка, а лимон поддержит и ваши силы, и иммунитет.

Кисломолочные продукты

Кефир, ряженка, натуральный питьевой йогурт (но только без сахара и других наполнителей), обычное молоко – очень хороший вариант, особенно для первой половины дня. Мягко обволакивая, они успокоят раздраженный пищевод и желудок, а полезные кисломолочные бактерии помогут кишечнику – ему тоже, скорее всего, пришлось нелегко этой ночью.

Кокосовая вода

Чистая вода с добавлением кокосового молока или просто кокосовое молоко – его можно пить 1 января буквально литрами. Дело в том, что в этом напитке много электролитов – веществ, схожих по составу с нашей кровью. Они необходимы, чтобы максимально быстро восстановить водный баланс в организме: буквально оживляют с каждым стаканом.

Морсы

Два важных правила: в морсах должно быть как можно меньше сахара или меда, а, во-вторых, ягоды для него стоит брать минимально кислые. Фруктоза даст организму необходимый запас энергии и поможет стимулировать обмен веществ – очень полезно!

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