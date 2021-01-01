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«Отмечали во всю мощь!»
Источник материала: Хартия'97
«Отмечали во всю мощь!»
Как выглядела новогодняя ночь революционных районов в Минске.
Минские районы достойно прогнали этой ночью крысу и встретили год Быка. Как выглядела новогодняя ночь соседей из районов Розочки и Грушевки, показал телеграм-канал
«Мы отмечали во всю мощь!», — признаются минчане.
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Как выглядела новогодняя ночь революционных районов в Минске.
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