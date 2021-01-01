Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей случилось на трассе М3 Минск — Витебск.





Как сообщили в Следственном комитете, около деревни Замосточье водитель «Шкоды» не справился с управлением, выскочил на встречку, где влетел в маршрутку «Мерседес».





Находившиеся в легковушке 7- и 10-летние дети от полученных травм скончались на месте аварии; водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.