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Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей случилось на трассе М3 Минск — Витебск.
Как сообщили в Следственном комитете, около деревни Замосточье водитель «Шкоды» не справился с управлением, выскочил на встречку, где влетел в маршрутку «Мерседес».
Находившиеся в легковушке 7- и 10-летние дети от полученных травм скончались на месте аварии; водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей случилось на трассе М3 Минск — Витебск.
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