С 1 января подорожали сигареты, некоторые сразу на 10−15 копеек

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси дорожают некоторые сигареты, сообщает Министерство по налогам и сборам.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек подняла цены на сигареты Credo, на 12 копеек — на сигареты «Минск», «Минск 7», «Премьер» и «Премьер 7», «Премьер QS», Minsk City, Minsk Capital, Minsk City QS и Minsk Capital QS, Matrix BLUE, на 13 копеек — Minsk City MS, Minsk Capital MS, на 15 копеек — «Минск Superslims», «Минск 5 Superslims».

Компания «Табак-Инвест» на 10 копеек увеличила стоимость Winston. Winston Classic — до 3,6 рубля, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver — до 3,8 рубля, Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse — до 3,35 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold — до 4,0 рублей.

Сигареты линии «Корона» и «Форт» подорожали 5−10 копеек, Camel — на 10−15 копеек.

«Беларусьторг» повысил на 10 копеек цены на ввозимые сигареты Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold — с 4,0 до 4,1 рублей.

ООО «Интер Тобакко» и «Энерго Оил» подняли на 10 копеек стоимость сигарет линейки Marlboro и Parliament.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.