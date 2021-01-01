"Дождь" из мертвых птиц: в Риме сотни пернатых погибли из-за фейерверков

В Риме погибли сотни птиц / фото twitter.com/FLVKE96s





В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.





"Европейская правда" . Об этом пишет





Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.





Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.





Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.



