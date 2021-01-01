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Стало известно, как белорусы будут платить “налог на границу”

01.01.2021 19:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. “Налог на границу” для водителей транспортных средств разрешили вводить в Беларуси с 1 января.

© Sputnik / Виктор Драчев
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Облагать следующих через границу автомобилистов налогом могут областные советы депутатов. Это не безграничное право: во-первых, общая сумма налога не может превышать трех базовых величин, во-вторых, такие полномочия Советам выдали только на два года.

Причина - необходимость дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19, говорится в новой редакции Налогового кодекса Беларуси.

Кто будет платить налог?

Налогом будут облагаться транспортные средства, масса которых не превышает 5 тонн. Не подпадают под это нововведения трактора и самоходные машины.

Независимо от того, является водитель физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, налог он должен заплатить при выезде из страны. За возвращение в Беларусь платить не нужно.

Водители маршруток, которые везут белорусов в соседние страны, также должны будут уплатить налог.

Количество пассажиров в автомобиле на размер налога не влияет. Он уплачивается с транспортного средства.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов, в том числе в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства. Кстати если местный Совет депутатов не примет решения о введении налога, то его ставка будет считаться равной нулю.

Кто может не платить налог?

·        инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица,

·        участники Великой Отечественной войны при наличии подтверждающих документов,

·        участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

·        лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, при наличии подтверждающих документов,

·        участники спортивных и спортивно-массовых, культурных, образовательных мероприятий могут

От уплаты сбора освобождаются и транспортные средства, на которых следуют главы государства и правительства, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций Беларуси, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и других государственных органов.

Не нужно его платить и сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси в иностранных государствах, членам их семей и другим официальным представителям государств.

Освобождаются от уплаты налога транспортные средства, на которых люди следуют на похороны членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов и некоторые другие категории граждан.

Советы депутатов могут также определить другие категории лиц, которых можно освободить от уплаты налога.

А где платить?

Сбор нужно будет оплачивать в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска. Документ, подтверждающий уплату сбора, должен предъявлять водитель.

© CC0 / Pixabay/Edar
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Если погранконтроль проводят таможенные органы, то документ предъявляется должностному лицу таможенного органа, а в других случаях - сотруднику органа пограничной службы.

“Документ, подтверждающий уплату сбора, должен содержать информацию о наименовании организации и (или) фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется) плательщика, сумме и дате оплаты, регистрационном номере транспортного средства, назначении платежа, если такие требования предусмотрены законодательством, регулирующим порядок оформления указанных документов”, - говорится в новой редакции налогового кодекса.

Если сбор оплачивался онлайн, то можно предъявить бумажный или электронный карт-чек.

Для предпринимателей, которые перечисляют сумму со своего счета, есть дополнительные требования к оформлению документов, они указаны в обновленном Налоговом кодексе.

 
Теги: Минск
 
 
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Общая сумма налога не может превышать трех базовых величин - то есть, 87 рублей. Количество пассажиров на сумму налога не влияют.
 
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