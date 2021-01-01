В Беларуси выросли зарплаты, пенсии и штрафы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С января в Беларуси будут по-новому рассчитывать пенсии, зарплаты бюджетников и штрафы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

В республике приблизительно на 78 центов вырос размер базовой величины. Этот экономический показатель используют в качестве единого стандарта. Соответственно выросли и размеры социальных пособий, пошлин и штрафов. У бюджетников подросла зарплата: на 5% изменился размер базовой ставки, к которой привязана оплата труда.

Белорусские семьи смогут сделать одну попытку ЭКО за счет бюджета. На это могут претендовать только замужние женщины до 40 лет. По-другому будут рассчитывать пенсии для многодетных матерей, у которых четверо детей. В стаж будут включать отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет. Сейчас засчитывают девять лет.