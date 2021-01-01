Студента БГУИР будут судить за призыв к забастовке по статье о массовых беспорядках

Источник материала: Onliner

За последние полгода мы многое узнали о том, что в понимании белорусских следственных органов считается вандализмом, хулиганством и массовыми беспорядками. Оказывается, это не только разбитые витрины и сожженные автомобили, но и милые рисунки на трансформаторных будках и памятные надписи на тротуарной плитке. Обвинения в массовых беспорядках коснулись и тех, кто призывал к забастовкам. По Трудовому кодексу забастовка является законным методом протеста в целях разрешения трудового спора. Но это не помешало прокуратуре обвинить в организации массовых беспорядков студента БГУИР 1999 года рождения, который 26 октября (в день истечения «Народного ультиматума») звал других студентов бастовать.



Ему инкриминированы «организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждения, а также активное участие в таких действиях». Материалы дела направлены в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела утром 26 октября студент заходил во время занятий в учебные аудитории университета, где агитировал других студентов нарушать общественный порядок. Призывал их покинуть аудитории, организовать незаконные забастовку и митинг, участвовать в таких несанкционированных мероприятиях с целью срыва учебного процесса в БГУИР.

В своих показаниях парень пояснил, что накануне ему в мессенджере Telegram написал неизвестный пользователь, который представился членом стачкома университета и предложил выступить перед студентами с подготовленным для него текстом, — он согласился. В заранее определенных месте и времени обвиняемого уже ждали 20—30 студентов, которые пошли с ним по аудиториям. У них были свои инструкции. Впоследствии, якобы следуя указаниям неустановленного лица, студент сбросил настройки мобильного телефона до заводских, чем удалил их переписку.

Свою вину парень признал частично — пояснил, что действительно участвовал в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок», однако их не организовывал.

Студент все так же остается под стражей в СИЗО.