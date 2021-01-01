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Студента БГУИР будут судить за призыв к забастовке по статье о массовых беспорядках
Источник материала: Onliner
За последние полгода мы многое узнали о том, что в понимании белорусских следственных органов считается вандализмом, хулиганством и массовыми беспорядками. Оказывается, это не только разбитые витрины и сожженные автомобили, но и милые
Согласно материалам дела утром 26 октября студент заходил во время занятий в учебные аудитории университета, где агитировал других студентов нарушать общественный порядок. Призывал их покинуть аудитории, организовать незаконные забастовку и митинг, участвовать в таких несанкционированных мероприятиях с целью срыва учебного процесса в БГУИР.
В своих показаниях парень пояснил, что накануне ему в мессенджере Telegram написал неизвестный пользователь, который представился членом стачкома университета и предложил выступить перед студентами с подготовленным для него текстом, — он согласился. В заранее определенных месте и времени обвиняемого уже ждали 20—30 студентов, которые пошли с ним по аудиториям. У них были свои инструкции. Впоследствии, якобы следуя указаниям неустановленного лица, студент сбросил настройки мобильного телефона до заводских, чем удалил их переписку.
Свою вину парень признал частично — пояснил, что действительно участвовал в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок», однако их не организовывал.
Студент все так же остается под стражей в СИЗО.
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За последние полгода мы многое узнали о том, что в понимании белорусских следственных органов считается вандализмом, хулиганством и массовыми беспорядками....
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